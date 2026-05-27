A giudicare dall’altalena di emozioni e dal verdetto finale, è stata una delle puntate più intense delle ultime settimane. Parliamo del celeberrimo game show di Rai Uno “Affari tuoi”, condotto con il consueto brio da Stefano De Martino, affiancato dai blitz ironici di Herbert Ballerina. La. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Giada da Forlì conquista Affari Tuoi: una partita da brividi con finale d'oro nel Molise del papà

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