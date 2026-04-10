Nella puntata di ieri di una popolare trasmissione televisiva, i partecipanti Alberto ed Eleonora hanno attirato l’attenzione del pubblico grazie alle loro dinamiche durante il gioco. La puntata si è svolta tra momenti di suspense, in particolare durante la sfida con la Regione Fortunata, e ha riscontrato un buon riscontro sui social network. Questa sera, un noto cantante sarà presente in studio, aggiungendo ulteriore interesse all’evento.

Reggio Emilia, 10 aprile 2026 – A giudicare dal riscontro dei social, è stata una delle puntate più piacevoli e sorprendenti delle ultime settimane. Parliamo del famoso game show di Rai uno ‘ Affari tuoi ’, condotto da Stefano De Martino con la partecipazione di Herbert Ballerina e Martina Miliddi: protagonista della puntata di ieri è stato Alberto Fontana, concorrente dell’Emilia-Romagna, arrivato da Castellarano (Reggio Emilia). Il 38enne, di professione agente di commercio, è stato affiancato dalla moglie Eleonora Gottardi, con cui è sposato da 7 anni e fidanzato da 14. Un anno e mezzo fa, i due hanno avuto una figlia, Angelica. Tra ironia, momenti assai sfortunati e un colpo di scena finale, il pubblico ha assistito a una partita dal ritmo altalenante, conclusasi, però, in modo estremamente positivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alberto ed Eleonora, i ‘Ridge e Brooke’ di Affari Tuoi: partita da brividi con la Regione Fortunata. E stasera arriva Gianni Morandi

Affari Tuoi, Alberto ed Eleonora ribaltano tutto sul filo di lana: la vincita alla Regione FortunataEra iniziata con il piede sbagliato l’ultima puntata di Alberto, dall’Emilia-Romagna.

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Temi più discussi: Herbert stuzzica Alberto ed Eleonora ad Affari Tuoi: Sono già belli, non si può avere tutto, ma poi vincono; Affari Tuoi, la coppia di ‘bellissimi’ stravolge anche De Martino: Mai visti così. La partita disastrosa finisce in trionfo; Domenica In, Alberto Matano favorito per sostituire Mara Venier: ecco le grandi manovre per il trono di Rai1; Tommasone preso in giro dal dottore ad Affari Tuoi: gli ha fatto credere di aver vinto 100mila euro.

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Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi saranno i due concorrenti d'eccezione della puntata speciale di 'Affari tuoi', condotta da Stefano De Martino, in onda stasera su Rai 1. I due artisti giocheranno in coppia una partita del game show, il cui premio finale sarà - facebook.com facebook

Stefano De Martino, su Instagram, ha pubblicato alcuni scatti dei due artisti che prenderanno parte al programma per devolvere il premio finale in beneficenza. #affarituoi x.com