Gestiva il traffico di droga dai domiciliari in Puglia | è imparentato con il boss

Un uomo agli arresti domiciliari in Puglia gestiva un traffico di droga, collegato a un boss della camorra. La persona era imparentata con il leader di un noto clan di Napoli, arrestato durante un'operazione dei militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. L’indagine ha portato al sequestro di ingenti quantitativi di droga e all’arresto di altri soggetti coinvolti. La questura ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare.

Era guidato da una persona legata da vincoli di parentela con Nicola Sautto, ritenuto il capo dell'omonimo clan di camorra, il gruppo criminale sgominato a Caivano dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli che, in esecuzione di un'ordinanza emessa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Traffico di droga a Caivano, il gruppo era guidato da un parente del boss. Gestiva il business degli stupefacenti dalla Puglia dove era ai domiciliari #ANSA x.com

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