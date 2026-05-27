Cocaina tra Napoli e Caserta blitz contro il clan | il boss gestiva tutto dai domiciliari

Le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz contro un clan di Napoli e Caserta, smantellando un traffico di cocaina. Secondo quanto emerso, il boss del gruppo gestiva le operazioni dall’abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari. La droga avrebbe raggiunto stabilmente anche la provincia di Caserta, secondo quanto riferito dagli inquirenti. L’operazione ha portato all’arresto di diversi sospetti e al sequestro di sostanze stupefacenti.

Un traffico di cocaina che avrebbe rifornito stabilmente anche la provincia di Caserta, coordinato persino dai domiciliari. È quanto emerso dall’operazione eseguita dalla Guardia di Finanza di Napoli contro un gruppo criminale riconducibile al clan “Sautto-Ciccarelli” di Caivano.Le fiamme gialle. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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