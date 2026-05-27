Germania prepara norme per costringere i social a dare priorità alle testate attendibili

La Germania sta predisponendo nuove norme che obbligheranno i social media a dare priorità alle fonti di informazione considerate affidabili. Le autorità di regolamentazione dei media stanno lavorando a queste regole, che mirano a limitare la diffusione di contenuti non verificati. La proposta prevede che le piattaforme digitali debbano promuovere le testate riconosciute come attendibili, con sanzioni in caso di inadempienza.

La controversia principale risiede in chi ha il diritto di definire cosa si intende per “affidabile”. Le testate tradizionali e consolidate ne trarrebbero probabilmente vantaggio, mentre le testate più piccole, alternative o politicamente scomode potrebbero perdere visibilità e portata. La proposta si inserisce in una più ampia spinta europea verso una regolamentazione digitale più stringente, soprattutto in seguito all’approvazione del Digital Services Act (DSA) dell’UE. Le autorità di regolamentazione sostengono che gli algoritmi dei social media influenzano già il dibattito pubblico e che, pertanto, necessitano di una supervisione democratica. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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