Milano | 750 km di nuove piste per dare priorità a pedoni e bici

A Milano sono in programma 750 chilometri di nuove piste ciclabili e zone pedonali, con l’obiettivo di dare priorità a chi cammina e pedala. La realizzazione coinvolgerà 132 comuni, modificando probabilmente i percorsi quotidiani di molte persone. Alcune aree vedranno anche una riduzione della velocità massima consentita ai veicoli, per favorire la sicurezza di pedoni e ciclisti. Restano da capire quali strade saranno interessate e come cambieranno gli spostamenti di chi si muove in città.

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? Domande chiave Come cambierà il tuo tragitto quotidiano tra i 132 comuni?. Quali zone subiranno la riduzione della velocità dei veicoli?. Perché il piano Möves punta a cambiare la gerarchia stradale?. Come influirà la nuova rete sulla pressione automobilistica in città?.? In Breve Piano Möves punta sulla riduzione velocità per garantire convivenza tra diversi mezzi.. Progetto Biciplan Cambio collega i 132 comuni dell'area metropolitana milanese.. Nuova rete infrastrutturale mira a ridurre pressione automobilistica sui nodi d'ingresso.. Obiettivo sicurezza stradale per proteggere pedoni e ciclisti vulnerabili in città.. Il Comune di Milano ha lanciato nelle ultime settimane il piano Möves, una strategia urbanistica che punta a ribaltare la gerarchia stradale mettendo pedoni e ciclisti al vertice delle priorità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano: 750 km di nuove piste per dare priorità a pedoni e bici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Renault: 36 auto nuove, 750 km e ricarica in 10 minutiRenault ha delineato una roadmap industriale aggressiva che punta a dominare il mercato elettrico entro il 2030, con l’impegno di immettere nel... Leggi anche: Milano-Ticino: 77 km in bici senza traffico