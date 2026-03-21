Monopattini e nuove norme | Assosharing pronta a dare battaglia Tutti gli adempimenti obbligatori
Assosharing annuncia che si opporrà alle nuove norme sui monopattini elettrici, sottolineando l’intenzione di contestare le regolamentazioni in fase di approvazione. Le novità riguardano specifici adempimenti obbligatori per i veicoli e la loro circolazione nelle aree urbane. La questione riguarda le modifiche legislative che interesseranno i soggetti coinvolti nel settore.
In arrivo interessanti novità sui monopattini a motore elettrico e sulla loro circolazione sulle strade pubbliche. Il nuovo sistema ridurrà il rischio di furti, faciliterà i controlli su strada, aumenterà la sicurezza urbana. Perché in tema di sicurezza per l’utenza non va dimenticato che nell’ultimo quinquennio gli incidenti mortali in Italia che hanno visto coinvolti i monopattini sono stati poco meno di 100. Tutto ok? No, polemiche e ricorsi non mancheranno. Assosharing, l’ associazione italiana degli operatori del settore, insoddisfatta del decreto, ha annunciato che chiederà un incontro urgente al Governo e al MIT. E comunque è intenzionata a dare battaglia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Articoli correlati
Monopattini elettrici: targhino, casco, limiti, assicurazione. Le nuove norme da rispettare a tutela di tuttiDal 16 maggio 2026 sarà obbligatorio, per i conducenti di monopattini elettrici, il “targhino”.
Monopattini elettrici: targa e assicurazione obbligatori, a che punto siamoSancito dal nuovo Codice della strada entrato in vigore nel dicembre del 2024, l'obbligo di dotare i monopattini elettrici di targa e di...
Tutto quello che riguarda Monopattini e nuove norme Assosharing...
Temi più discussi: Monopattini elettrici, obbligo di targa e assicurazione dal 16 maggio: costi e sanzioni; Monopattini elettrici: dal 16 maggio scatta l'obbligo di targa e assicurazione; Obbligo di targa e assicurazione per i monopattini: ecco cosa cambia (e quanto costano); Monopattini, scatta l'obbligo di targa e assicurazione: le date, i costi e come mettersi in regola.
Monopattini elettrici, dal 16 maggio obbligo di targa e assicurazione: cosa cambiaSta per cambiare tutto per chi usa i monopattini elettrici a Roma e in tutta Italia. Le nuove norme del Codice della strada prevedono infatti targa (o ... romadailynews.it
Monopattini elettrici verso la svolta, da maggio scattano targa e Rc: ecco le nuove regoleNuove regole per la mobilità urbana: da metà mese scattano monopattini targa rc obbligatorie maggio. Il decreto spiega come ottenere il contrassegno, pagare la targa e attivare l’assicurazione obbliga ... notizie.it
Dal 16 maggio 2026 tutti i monopattini elettrici dovranno avere targa e assicurazione. Chi non si adegua rischia multe salatissime facebook
Dal 17 maggio monopattini con targa (che costa circa 35 euro) x.com