Assosharing annuncia che si opporrà alle nuove norme sui monopattini elettrici, sottolineando l’intenzione di contestare le regolamentazioni in fase di approvazione. Le novità riguardano specifici adempimenti obbligatori per i veicoli e la loro circolazione nelle aree urbane. La questione riguarda le modifiche legislative che interesseranno i soggetti coinvolti nel settore.

In arrivo interessanti novità sui monopattini a motore elettrico e sulla loro circolazione sulle strade pubbliche. Il nuovo sistema ridurrà il rischio di furti, faciliterà i controlli su strada, aumenterà la sicurezza urbana. Perché in tema di sicurezza per l’utenza non va dimenticato che nell’ultimo quinquennio gli incidenti mortali in Italia che hanno visto coinvolti i monopattini sono stati poco meno di 100. Tutto ok? No, polemiche e ricorsi non mancheranno. Assosharing, l’ associazione italiana degli operatori del settore, insoddisfatta del decreto, ha annunciato che chiederà un incontro urgente al Governo e al MIT. E comunque è intenzionata a dare battaglia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Monopattini e nuove norme: Assosharing pronta a dare battaglia. Tutti gli adempimenti obbligatori

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