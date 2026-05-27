Una neonata è deceduta 54 minuti dopo il parto in un ospedale di Genova. La madre, che era in cura presso un nosocomio per una patologia autoimmune, ha presentato un esposto e richiesto verifiche sull’operato di due strutture sanitarie. Il parto si è svolto in un altro ospedale, dove è stato effettuato un riscontro diagnostico sul corpo della bambina. La gravidanza non era considerata semplice e la madre era consapevole di possibili rischi.

Non era una gravidanza semplice, e che potevano esservi dei rischi la mamma lo sapeva. Ma era stata rassicurata dai medici che la bimba che aveva in grembo si sarebbe salvata e non avrebbe avuto conseguenze permanente. Invece la piccola è morta 54 minuti esatti dopo il parto cesareo, eseguito in anestesia totale la mattina dello scorso 14 maggio all’ospedale Gaslini di Genova. Per questo una genovese di 29 anni ha presentato un esposto ai carabinieri del Nas per chiedere che siano accertate eventuali responsabilità della morte della piccola. L’esposto sarà inviato alla procura in queste ore e probabilmente sarà aperto un fascicolo d’inchiesta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, neonata muore 54 minuti dopo il parto, mamma presenta un esposto e chiede accertamenti sull’operato di due ospedali

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Neonata muore 54 minuti dopo il parto: esposto in procuraUna neonata è morta 54 minuti dopo essere nata tramite parto cesareo in un ospedale.

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