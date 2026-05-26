Neonata muore 54 minuti dopo il parto | esposto in procura

Da genovatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una neonata è morta 54 minuti dopo essere nata tramite parto cesareo in un ospedale. La madre, di 29 anni, di Genova, ha presentato un esposto ai carabinieri del Nas. L’evento si è verificato il 14 maggio. La procura ha aperto un’indagine per accertare le cause del decesso.

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Una donna di 29 anni di Genova ha presentato un esposto ai carabinieri del Nas dopo la morte della figlia, deceduta 54 minuti dopo un parto cesareo eseguito il 14 maggio all’ospedale Gaslini. La giovane, assistita dagli avvocati Cristiano Mancuso e Francesco De Sanctis, chiede che vengano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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