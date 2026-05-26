Neonata muore un'ora dopo il parto a Genova la mamma chiede accertamenti sugli ospedali Gaslini e San Martino
Una neonata è deceduta un'ora dopo il parto in un ospedale di Genova. La madre di 29 anni ha presentato un esposto chiedendo verifiche sugli interventi e le cure ricevute presso gli ospedali Gaslini e San Martino. La donna intende chiarire le cause della morte della figlia, e ha richiesto approfondimenti sulle procedure adottate durante il parto e nelle prime ore di vita. La procura ha avviato verifiche sulla vicenda.
Dopo la morte della figlioletta avvenuta un'ora dopo il parto, una donna di 29 anni ha presentato un esposto per chiedere accertamenti sull'ospedale San Martino e Gaslini di Genova. Il primo seguiva la donna per la sua malattia autoimmune alla tiroide, mentre il Gaslini si sarebbe occupato della gravidanza della paziente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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