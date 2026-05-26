Neonata muore un'ora dopo il parto a Genova la mamma chiede accertamenti sugli ospedali Gaslini e San Martino

Notizia in breve

Una neonata è deceduta un'ora dopo il parto in un ospedale di Genova. La madre di 29 anni ha presentato un esposto chiedendo verifiche sugli interventi e le cure ricevute presso gli ospedali Gaslini e San Martino. La donna intende chiarire le cause della morte della figlia, e ha richiesto approfondimenti sulle procedure adottate durante il parto e nelle prime ore di vita. La procura ha avviato verifiche sulla vicenda.