Genova nascondeva l' hashish negli slip durante un controllo notturno in via Camozzini | arrestato un 49enne

Da virgilio.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un controllo notturno in via Camozzini a Genova, un uomo di 49 anni è stato trovato con hashish nascosto negli slip. La polizia ha proceduto all’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

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Un arresto della Polizia di Stato a Genova. Un uomo di 49 anni è stato fermato e arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, dopo essere stato trovato in possesso di droga e di un coltello durante un controllo stradale. Il controllo in via Camozzini Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto intorno alle 01.20 in via Carlo Camozzini, dove una volante dell’U.P.G.S.P. ha fermato un’automobile con a bordo due soggetti. Alla vista degli agenti, il passeggero ha mostrato segni di agitazione, attirando così l’attenzione delle forze dell’ordine. La perquisizione e il... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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