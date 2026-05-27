Durante un controllo notturno in via Camozzini a Genova, un uomo di 49 anni è stato trovato con hashish nascosto negli slip. La polizia ha proceduto all’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Un arresto della Polizia di Stato a Genova. Un uomo di 49 anni è stato fermato e arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, dopo essere stato trovato in possesso di droga e di un coltello durante un controllo stradale. Il controllo in via Camozzini Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto intorno alle 01.20 in via Carlo Camozzini, dove una volante dell’U.P.G.S.P. ha fermato un’automobile con a bordo due soggetti. Alla vista degli agenti, il passeggero ha mostrato segni di agitazione, attirando così l’attenzione delle forze dell’ordine. La perquisizione e il... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Genova, nascondeva l'hashish negli slip durante un controllo notturno in via Camozzini: arrestato un 49enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Benevento, arrestato 36enne con hashish durante un controlloDurante un controllo dei Carabinieri nel territorio di Benevento, un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di...

Cocaina negli slip e hashish a casa, giovane in manetteDurante un controllo nel centro della movida, un giovane di 25 anni è stato arrestato dai militari.

Temi più discussi: Nasconde crack e poi torna in piazza ad aspettare clienti, spacciatore in manette; Genova, nasconde un chilo e mezzo di cocaina dentro al box: arrestato; Maxi blitz in autostrada: intercettato furgone con oltre tre quintali di hashish, arrestato narcotrafficante; Nel borsello nascondeva hashish e marijuana: arrestato giovane pusher.

Fermato dalla polizia va nel panico: cosa nascondeva nelle mutandeUn 49enne italiano è stato arrestato dalla polizia in via Camozzini, a Voltri, nella notte. È accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. L'uomo è stato fermato da una volante dell'Upgsp mentr ... genovatoday.it

Genova, nascondeva l'hashish negli slip durante un controllo notturno in via Camozzini: arrestato un 49enneUn 49enne è stato arrestato a Genova per detenzione di hashish ai fini di spaccio dopo un controllo notturno della Polizia. virgilio.it