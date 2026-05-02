Cocaina negli slip e hashish a casa giovane in manette

Durante un controllo nel centro della movida, un giovane di 25 anni è stato arrestato dai militari. Alla vista delle forze dell'ordine, il ragazzo si è mostrato nervoso e agitato. Durante la perquisizione personale e domiciliare, sono state trovate cocaina negli slip e hashish in casa. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, e il 25enne è stato portato in caserma per le procedure di rito.

Il nervosismo alla vista dei militari nel cuore della movida è costato l'arresto a un 25enne italiano. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione di Rapallo durante un servizio di controllo del territorio svolto nella notte tra il primo e il 2 maggio nei pressi di un locale del.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Giovane pusher fermato dai carabinieri con la cocaina negli slip: denunciato In casa cocaina, hashish, armi e soldi. In manette il pusher di BruzzanoOltre 12mila euro, 342 grammi di cocaina e 1,344 chili di hashish, oltre a un fucile soft air, un manganello, microtelefoni e un orologio da 20mila... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Arrestato 16enne con la cocaina negli slip; Finge un malore durante il controllo: arrestato con cocaina e oltre 2.300 euro in contanti; 'Puffi' per 35mila euro, spacciatore in Vespa incastrato dall'agendina; Taranto, cocaina nascosta negli slip: arrestato un 16enne. Cocaina negli slip: un arresto nel CataneseAd Aci Catena la Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato 39enne che nascondeva una grande quantità di cocaina negli slip. newsicilia.it Aci Catena. Nascondeva cocaina negli slip, arrestato dalla Polizia di StatoLa Polizia di Stato ha condotto, nei giorni scorsi, una mirata attività antidroga nel comune di Aci Catena, nell’ambito di uno specifico piano d’intervento della Questura di Catania ... libertasicilia.it Nasconde la cocaina negli slip per eludere i controlli ma viene scoperto e arrestato dalla Polizia di Stato ad Aci Catena. I poliziotti del Commissariato di Acireale lo hanno individuato in via IV Novembre e bloccato mentre tentava di allontanarsi per confondersi - facebook.com facebook