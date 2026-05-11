Benevento arrestato 36enne con hashish durante un controllo

Durante un controllo dei Carabinieri nel territorio di Benevento, un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di hashish e di un bilancino. L'operazione si è conclusa con l'arresto dell'uomo, che è stato portato in caserma per gli accertamenti del caso. La sostanza stupefacente e gli strumenti sono stati sequestrati.

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Benevento, operazione antidroga dei Carabinieri: arrestato un 36enne sorpreso con hashish e bilancino durante un controllo del territorio. Benevento, continua la lotta allo spaccio nel capoluogo. Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al traffico e allo spaccio di droga nel capoluogo sannita. Al termine di una complessa attività investigativa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione rientra nei costanti servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale dell’Arma, con particolare attenzione alle aree ritenute più sensibili della città.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Benevento, arrestato 36enne con hashish durante un controllo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maxi operazione al Quarticciolo Notizie correlate Leggi anche: Arsenal di droga e lusso a Bruzzano: arrestato 36enne con hashish, armi e un orologio da 20mila euro Frosinone, trovata con hashish durante un controllo: segnalata una donnaProseguono a Frosinone i servizi straordinari della Polizia di Stato finalizzati al contrasto dello spaccio e dell’utilizzo di sostanze stupefacenti... Argomenti più discussi: Vimercate: danneggia il pronto soccorso dell'ospedale senza motivo, arrestato dai carabinieri un 36enne; Pozzuoli, picchia la madre per i soldi della droga: arrestato 36enne; Arcore: Molesta i passeggeri sul treno e aggredisce i Carabinieri, arrestato 36enne. I Carabinieri bloccano un uomo che ha tentato di disfarsi della droga durante un controllo stradale in una contrada del capoluogo sannita. #Sannio #Campania #Cronaca x.com