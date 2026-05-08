Piano nazionale di ripristino della natura il Comune di Genova aderisce

Il Comune di Genova ha deciso di partecipare alla consultazione pubblica sul Piano Nazionale di Ripristino della Natura, approvando l’adesione tramite la giunta comunale. La consultazione, promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, è stata avviata recentemente e coinvolge le amministrazioni locali e i cittadini. La partecipazione cittadina è stata formalmente approvata dall’ente locale, che ha comunicato ufficialmente la propria adesione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La giunta comunale ha approvato l'adesione del Comune di Genova alla consultazione pubblica sul Piano Nazionale di Ripristino della Natura (Pnr), avviata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase). Oltre alle recenti innovazioni in campo urbanistico, l'Amministrazione.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Piano nazionale di ripristino della natura: una leva per territori resilienti e sviluppo localeBARI - Governo italiano chiamato a recepire il regolamento europeo sul ripristino della natura. Tetto distrutto dal lancio di tegole, Futuro Nazionale: "Il Comune paghi i lavori di ripristino"Nella notte scorsa un uomo ha messo a rischio l’incolumità pubblica in via Fiume Abbandonato: si è arrampicato su un tetto abbandonato e ha lanciato... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Piano nazionale di ripristino della natura: una leva per territori resilienti e sviluppo locale; 97ª Adunata Nazionale Alpini: scatta il piano straordinario del Comune di Genova; Adunata Alpini, cambia ancora il piano traffico: la guida definitiva ai nuovi divieti (con deroghe); D.L. 32/2026 - Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. Comune Genova aderisce a consultazione pubblica sul Piano nazionale ripristino naturaLa giunta comunale, su proposta delle assessore all'Urbanistica e verde urbano Francesca Coppola e Ambiente e sostenibilità Silvia Pericu, ha approvato l'adesione del Comune di Genova alla consultazio ... ansa.it Genova aderisce alla consultazione pubblica sul Piano nazionale di ripristino della naturaIl Comune compilerà due questionari: dove proporre idee, esprimere speranze e preoccupazioni associate al Piano e l’altro in qualità di soggetto esperto ... liguria.bizjournal.it "Alpini sgomberati, due pesi e due misure". Salvini attacca il Comune di Genova - facebook.com facebook "Alpini sgomberati, due pesi e due misure". Salvini attacca il Comune di Genova x.com