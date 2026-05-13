Un riconoscimento ufficiale è stato assegnato a un infettivologo e professore universitario di Genova, noto per il suo lavoro nel campo delle malattie infettive. Si tratta del premio scientifico nazionale “Leonardo Di Capua” 2026, che viene conferito ogni anno per la divulgazione scientifica. Quest'anno, il premio è stato attribuito a una figura che ha dedicato la sua attività alla comunicazione sulla prevenzione dei tumori tra i giovani.

Tempo di lettura: 3 minuti Andrà al medico e professore ordinario di Malattie Infettive presso l’Università degli Studi di Genova, Matteo Bassetti, il premio scientifico nazionale “Leonardo Di Capua” 2026 per la divulgazione scientifica sulla prevenzione dei tumori nei giovani. L’evento, organizzato nell’ambito del Meeting di Bagnoli, si svolgerà sabato 23 maggio alle ore 16.30 presso la sala del cinema di Bagnoli Irpino, in provincia di Avellino. Premio promosso dal Comune di Bagnoli e dalla European Cancer Prevention Organization presieduta dal medico oncologo e scienziato campano presso lo Ieo di Milano, Giovanni Corso, in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Avellino e del Rotary Club Hirpinia Goleto.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Premio scientifico nazionale “Di Capua” all’infettivologo Matteo Bassetti

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