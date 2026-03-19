Ingino l’azienda ortofrutticola irpina si rinnova | bond da 5 mln con Finint Investments

Ingino, azienda ortofrutticola con sede in Irpinia, ha emesso un bond da 5 milioni di euro, sottoscritto integralmente da Finint Investments. L’operazione riguarda il rafforzamento delle risorse finanziarie dell’azienda e il sostegno allo sviluppo del settore ortofrutticolo in Campania. La firma del contratto di investimento è avvenuta recentemente, segnando un passo importante per la crescita di Ingino.

Fondi per lo sviluppo del settore ortofrutticolo campano: Finint Investments ha sottoscritto integralmente un bond da 5 milioni di euro emesso da Ingino Spa., storica azienda di Atripalda in provincia di Avellino, attiva nella lavorazione di prodotti ortofrutticoli. Le risorse raccolte saranno destinate al potenziamento degli impianti produttivi e al rafforzamento dell’organizzazione interna, con ricadute positive sull’indotto locale e sul territorio. L’operazione, della durata di sei anni e riservata a investitori professionali, è stata gestita tramite Monte Titoli e realizzata attraverso il Fondo PMI Italia III, attivo dal 2024 per sostenere piani di investimento delle PMI italiane in chiave ESG. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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