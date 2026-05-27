Durante la sfilata del 27 maggio di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha sorpreso tutti indossando un abito da angelo e prendendo la scena con un gesto inaspettato. La puntata è stata dedicata all’intera sfilata del parterre femminile. Nessun altro dettaglio su altri partecipanti o eventi è stato fornito.

La puntata del 27 maggio di Uomini e Donne è stata interamente dedicata alla sfilata del parterre femminile. Alcune esibizioni hanno lasciato a bocca aperta, mentre altre hanno generato polemiche. La più iconica è stata certamente Gemma Galgani. Sfilata femminile a Uomini e Donne: esibizioni spiazzanti, imprevisto e polemiche. Oggi nella puntata di Uomini e Donne si è partiti dalla sfilata delle donne intitolata “ Arriva la bomba e si tratta di me “, che ha visto Cristina Tenuta sfoggiare un look esplosivo e seducente travestendosi da super eroina e accaparrandosi tanti voti alti. La seconda è stata Barbara De Santi, che si è travestita da tentatrice di Temptation Island. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Gemma Galgani spiazza tutti alla sfilata di Uomini e Donne con la presa dell’angelo

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Uomini e Donne, Trono Over - La protesta di Gemma

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