Uomini e Donne Gemma Galgani accusa Maurizio di averla presa in giro | la dama chiude con lui

A Uomini e Donne, Gemma Galgani ha deciso di interrompere la conoscenza con Maurizio dopo averlo accusato di averla presa in giro. La decisione è arrivata poche ore dopo che i due avevano trascorso del tempo insieme e sono usciti dal programma. La dama ha comunicato la sua scelta senza ulteriori dettagli, lasciando intendere che la relazione non sarebbe proseguita.

Si è subito conclusa la conoscenza tra Gemma Galgani e Maurizio a Uomini e Donne dopo essere usciti insieme. Il motivo? La dama si è sentita presa in giro. L'uomo era approdato nel dating show manifestando il desiderio di conoscere la dama torinese, nella puntata di oggi però lei ha fatto sapere che ci sono stati momento poco carini e sinceri. In studio Gemma Galgani ha raccontato che il cavaliere senza rendersene conto l'ha lasciata in linea dopo aver parlato al telefono e ciò che ha sentito l'ha molto delusa. Maurizio ha preso in giro Gemma Galgani a Uomini e Donne? Lei sbotta e mette fine alla frequentazione La dama torinese ha fatto sapere che convinto di aver staccato la telefonata Maurizio ha parlato con alcune persone dell'appuntamento che i due avevano programmato e di non essere stato affatto carino. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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