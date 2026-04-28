Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha concluso la sua conoscenza con Marco, dichiarando di essere molto interessata a Gianpaolo. Tuttavia, Gianpaolo non ha ricambiato i sentimenti di Gemma e la situazione si è fatta più complicata. Maria De Filippi ha parlato con Gemma, mettendola in guardia sulla situazione con Gianpaolo. La puntata si è concentrata su queste dinamiche tra i protagonisti.

Nuova delusione per Gemma Galgani a Uomini e Donne, nella puntata di oggi ha messo fine alla sua conoscenza con Marco ma ha fatto sapere di essere molto interessata a Gianpaolo. A detta sua c'è stata tanta intesa durante i balli, sono anche usciti insieme per un aperitivo e lui è stato molto presente e attento. In studio ha definito il cavaliere una persona notevole e dopo aver ribadito che le piace molto ha detto di non volerlo mettere in difficoltà. Maria De Filippi dopo aver osservato l'atteggiamento dell'uomo ha però messo in guardia Gemma Galgani, non pensa che il suo interesse sia ricambiato. La conduttrice ha detto a Gemma Galgani che l'espressione di Gianpaolo non gli è sembrata quella di un uomo felice di sentirsi dire che piace ad una donna.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Gemma Galgani presa da Gianpaolo ma lui non ricambia: Maria De Filippi la mette in guardia

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