Gazometro non c’è solo quello di Roma | il gigante industriale di Napoli conquista tutti

Il Gazometro di Napoli, grande struttura industriale, sta attirando più attenzione rispetto a quello di Roma. Mentre il monumento romano è noto come esempio di archeologia industriale, il sito napoletano si sta distinguendo per il suo crescente interesse pubblico. La struttura partenopea, più imponente, ha recentemente ricevuto attenzione per le sue dimensioni e il suo stato di conservazione. Entrambi i siti rappresentano esempi di archeologia industriale, ma il monumento napoletano sta guadagnando popolarità in modo più marcato.

Tanti di noi, a Roma, conoscono il Gazometro come fenomeno di fascino dell’archeologia industriale in grado di trasformarsi per generare una nuova identità urbana, ma non tutti sanno che anche Napoli ha il suo gigante di ferro, una presenza un tempo produttiva diventata oggi simbolo di riscoperta, verde pubblico e memoria collettiva. Un luogo che, dopo anni di attese, è tornato a parlare alla città con una veste completamente diversa. LEGGI ANCHE: Parole per disarmare il mondo: l’incontro di Emergency a Palazzo Esposizioni Dal Gazometro di Roma al modello della rigenerazione urbana: il caso di Napoli. A Roma il Gazometro dell’Ostiense è ormai molto più di una struttura industriale dismessa: è un’icona urbana. 🔗 Leggi su Funweek.it

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