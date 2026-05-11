Tutti fotografano il Gazometro ma pochi sanno cosa succede lì dentro

Il Gazometro si erge dietro i palazzi dell’Ostiense, riconoscibile per la sua struttura in ferro che richiama una grande gabbia. È spesso scelto come sfondo per fotografie al tramonto o come elemento distintivo dello skyline romano. Tuttavia, pochi sono a conoscenza di cosa avvenga all’interno di questa costruzione e quale sia la sua storia. La sua presenza è diventata un simbolo visivo, ma i dettagli interni rimangono meno noti.

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