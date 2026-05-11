Tutti fotografano il Gazometro ma pochi sanno cosa succede lì dentro
Il Gazometro si erge dietro i palazzi dell’Ostiense, riconoscibile per la sua struttura in ferro che richiama una grande gabbia. È spesso scelto come sfondo per fotografie al tramonto o come elemento distintivo dello skyline romano. Tuttavia, pochi sono a conoscenza di cosa avvenga all’interno di questa costruzione e quale sia la sua storia. La sua presenza è diventata un simbolo visivo, ma i dettagli interni rimangono meno noti.
Lo si vede spuntare dietro i palazzi dell’Ostiense come una gigantesca gabbia di ferro, perfetta per una foto al tramonto o per dare a Roma un’aria quasi berlinese. Eppure il Gazometro non è soltanto uno sfondo scenografico: dietro quella struttura cilindrica, oggi diventata una vera e propria icona urbana, si nasconde una storia tecnica, industriale e culturale che pochi conoscono davvero. Ma non è solo immaginario, è anche qualcos’altro. Cosa succede davvero lì dentro? Il Gazometro dell’Ostiense: il gigante di ferro che respirava gas. Il Gazometro dell’Ostiense non nacque per essere bello, ma utile. Costruito nel 1935 dall’Ansaldo di Genova e dalla Klonne Dortmund, entrò in funzione nel 1937 e divenne il più grande d’Europa: quasi 90 metri di altezza, 63 di diametro, 3.🔗 Leggi su Funweek.it
Notizie correlate
Tutti ricordano quella scena di Basic Instinct, ma pochi sanno quanto è costata a Sharon StoneSharon Stone rompe il silenzio su uno dei momenti più controversi della sua carriera e rivela un retroscena doloroso che va ben oltre il cinema.
Leggi anche: Benzema: “Il Real Madrid non è una vera squadra. Il Psg non ha stelle, ma tutti sanno cosa fare”