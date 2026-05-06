NextGeo ok di Invitalia al piano industriale da 23,5 mln | capannone industriale a Napoli

Next Geosolutions ha ricevuto l'approvazione di Invitalia per un finanziamento di circa 23,5 milioni di euro destinato a un piano di sviluppo industriale. Il progetto prevede interventi in diverse aree, tra cui Napoli e la Campania, e comprende la costruzione di un capannone industriale. La decisione di Invitalia conferma l'autorizzazione al piano e l'assegnazione delle risorse finanziarie.

Next Geosolutions ottiene il via libera da Invitalia al finanziamento di un piano di sviluppo industriale da circa 23,5 milioni di euro, con interventi localizzati anche tra Napoli e la Campania. L’operazione rientra nello strumento del “Contratto di sviluppo”, gestito per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’agenzia nazionale ha approvato il progetto deliberando un contributo a fondo perduto fino a 9,4 milioni di euro. Una parte rilevante degli investimenti, pari a circa 17,7 milioni, risulta già sostenuta entro marzo 2026. Infrastrutture e tecnologie. Il programma prevede, tra gli interventi principali, l’acquisto di un capannone industriale nel territorio di Napoli, l’adeguamento di nuove aree operative per la gestione delle attrezzature e la realizzazione di laboratori specializzati.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Vertenza Tekne, dal Mimit apertura verso un intervento di Invitalia sul piano industrialeIl Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) apre a un possibile intervento di Invitalia per sostenere la Tekne SpA, a condizione della... Leggi anche: White Summit Capital entra in Grastim: piano da 300 mln per la decarbonizzazione industriale Altri aggiornamenti Si parla di: NextGeo ottiene il via libera di Invitalia per un piano di sviluppo da 23,5 milioni. NextGeo ottiene il via libera di Invitalia per un piano di sviluppo da 23,5 milioni(Teleborsa) - Next Geosolutions, tra i gruppi leader a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore principalmente nel settore energetic ... finanza.repubblica.it Next Geosolutions, programma investimento InvitaliaIl programma di investimento prevede spese ammissibili per un valore complessivo pari a circa 23,5 milioni di euro ... soldionline.it