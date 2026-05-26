Gaza foggiana arrestata in Libia durante una missione umanitaria

Da foggiatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dieci attivisti umanitari, tra cui una donna originaria di Foggia, sono stati arrestati in Libia dopo aver attraversato la linea di demarcazione vicino a Sirte. Cercavano di negoziare il passaggio di un convoglio di aiuti destinati a Gaza. L’arresto è avvenuto durante una missione umanitaria, mentre tentavano di facilitare l’accesso ai civili nella zona. Non sono stati forniti dettagli sulle accuse o sulle condizioni degli arrestati.

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Dieci attivisti umanitari, tra cui la foggiana Leonarda Alberizia, sono stati arrestati in Libia dopo aver attraversato la linea di demarcazione nei pressi di Sirte nel tentativo di negoziare il passaggio di un convoglio di aiuti diretti a Gaza. Da sabato 24 maggio, alle 15:22 ora locale, non si. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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