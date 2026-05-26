Gaza foggiana arrestata in Libia durante una missione umanitaria

Notizia in breve

Dieci attivisti umanitari, tra cui una donna originaria di Foggia, sono stati arrestati in Libia dopo aver attraversato la linea di demarcazione vicino a Sirte. Cercavano di negoziare il passaggio di un convoglio di aiuti destinati a Gaza. L’arresto è avvenuto durante una missione umanitaria, mentre tentavano di facilitare l’accesso ai civili nella zona. Non sono stati forniti dettagli sulle accuse o sulle condizioni degli arrestati.