Hamas ha annunciato la nomina di un nuovo leader militare in seguito all’uccisione del precedente comandante. Fonti arabe riferiscono che potrebbe trattarsi di Mohammed Oudeh, scelto per guidare l’ala armata del gruppo. Nel frattempo, Israele intensifica le attività di addestramento per centinaia di civili lungo i confini di Gaza, adottando nuovi protocolli anti incursione e rafforzando alcuni kibbutz, che vengono trasformati in strutture difensive. La situazione resta tesa, con preparativi in corso in entrambe le parti.

Secondo fonti arabe Mohammed Oudeh guiderà l’ala armata di Hamas dopo l’uccisione di al Haddad. Intanto Israele addestra centinaia di comunità ai confini di Gaza con squadre civili, nuovi protocolli anti incursione e kibbutz trasformati in fortezze. Israele sta addestrando centinaia di comunità al confine con Gaza per fermare future incursioni di Hamas prima che possano trasformarsi in un nuovo massacro. Secondo fonti interne ad Hamas citate dal quotidiano arabo Asharq Al Awsat, Mohammed Oudeh sarebbe stato scelto come nuovo comandante dell’ala militare del movimento palestinese dopo l’uccisione di Ezz al Din al Haddad avvenuta nel fine settimana. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Hamas sceglie il nuovo capo militare mentre Israele si prepara a un nuovo 7 ottobre

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