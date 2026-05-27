Gattuso pronto a diventare allenatore della Lazio mentre Maurizio Sarri lascia la Roma

La Lazio ha annunciato ufficialmente la separazione dall’allenatore Maurizio Sarri. Al suo posto, è previsto l’arrivo di Gennaro Gattuso, che si sta preparando a sedersi sulla panchina del club. Le trattative sono in corso e il passaggio dovrebbe essere formalizzato nelle prossime settimane. La squadra si appresta a cambiare guida tecnica dopo l’addio di Sarri, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità.

2026-05-27 17:27:00 Ecco quanto riportato poco fa: La Lazio si è separata dall’ex allenatore del Chelsea Maurizio Sarri, con l’ex tecnico dell’Italia Gennaro Gattuso destinato a sostituirlo a Roma. Gattuso non riesce a qualificarsi al Mondiale con l’Italia grazie alla sconfitta negli spareggi contro la Bosnia-Erzegovina. Ma poiché i resoconti dei media italiani suggeriscono che Sarri assumerà la direzione dell’Atalanta nel prossimo futuro, l’ex centrocampista dei Rangers Gattuso?è destinato a prendere in carico la Lazio. Sarri conclude la sua seconda esperienza con il club della capitale dopo una stagione che si è conclusa con la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter e il nono posto in Serie A. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Gennaro Gattuso Set to Take Over Lazio Bench as Sarri Era Nears End

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