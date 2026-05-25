Atalanta accordo raggiunto | Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Dea

L’Atalanta ha concluso l’accordo con Maurizio Sarri come nuovo allenatore. L’annuncio ufficiale è previsto a breve. La società ha confermato l’intesa con l’allenatore, in seguito a settimane di trattative. La scelta si inserisce nel contesto di un mercato delle panchine molto movimentato. Sarri sostituirà il precedente tecnico, con un contratto già firmato. La comunicazione ufficiale arriverà nei prossimi giorni.

Vlahovic tra doppia cifra e rimpianti: come sarebbe andata se.Intanto quel gesto nel derby della Mole profuma di addio L’Inter blinda Chivu e progetta il futuro: in arrivo 5 rinforzi dal mercato, il budget iniziale sarà di 50 milioni! Senesi, niente Juve! Accordo verbale col Tottenham, ci aveva provato anche il Liverpool Torino, inizia il casting per la panchina: verso l’addio con D’Aversa, 5 nomi per il nuovo allenatore. Ultimissimi sviluppi Caos West Ham: la retrocessione svela i malumori. Todibo si rifiuta di giocare, Nuno ai saluti Senesi, niente Juve! Accordo verbale col Tottenham, ci aveva provato anche il Liverpool Messi tiene l’Argentina col fiato sospeso: infortunio con l’Inter Miami a pochi giorni dal Mondiale! Calciomercato Milan, niente riscatto per Maximilian Ibrahimovic: l’attaccante saluta l’Ajax e torna in rossonero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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