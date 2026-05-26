Napoli Italiano nuovo allenatore | il retroscena su Maurizio Sarri

Il Napoli ha scelto Vincenzo Italiano come nuovo allenatore, dopo aver deciso di affidargli la guida della squadra. La decisione è stata presa dopo settimane di valutazioni e il tecnico ha convinto i dirigenti, tra cui Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna. Il cambio alla guida tecnica segue l’interruzione del rapporto con l’ex allenatore. La scelta di Italiano rappresenta la conclusione di un percorso di riflessione da parte della società.

Il Napoli ha ormai deciso di affidare la propria panchina a Vincenzo Italiano, tecnico che avrebbe convinto Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna dopo settimane di riflessioni. L’attuale allenatore del Bologna è pronto ad iniziare una nuova avventura in azzurro, con i contatti tra le parti diventati sempre più intensi negli ultimi giorni. Si raffredda invece in maniera definitiva la pista che portava a Maurizio Sarri, nome che aveva acceso entusiasmo tra molti tifosi del Napoli. Come rivelato nei giorni scorsi da Ciro Venerato, il possibile ritorno del tecnico toscano era molto apprezzato anche da alcuni big dello spogliatoio azzurro, convinti che il suo calcio potesse rilanciare ancora il progetto partenopeo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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Il nuovo allenatore del NAPOLI: il vero pallino di DE LAURENTIIS

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#Napoli, con Maurizio #Sarri verso l’ #Atalanta, e con Massimiliano #Allegri che molto difficilmente lascerà il #Milan, il favorito per essere il nuovo allenatore del club azzurro è Vincenzo #Italiano. @SkySport x.com

Vincenzo Italiano è in vantaggio su Max Allegri nella corsa per diventare il nuovo allenatore del Napoli. I contatti sono in corso tra Italiano, De Laurentiis e Manna, mentre la situazione di Allegri non è stata ancora completamente esplorata fino ad ora oggi. reddit

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