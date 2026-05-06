Oggi il prezzo del gas naturale ha registrato un aumento del 4,2% rispetto a ieri, secondo i dati della piattaforma PSV. Il prezzo tutelato per aprile 2026 è sceso a 0,492 euro per metro cubo. Questo valore rappresenta un riferimento importante per le famiglie italiane, poiché influenza direttamente la composizione delle bollette energetiche. Il costo aggiornato quotidianamente permette di monitorare le variazioni di mercato e prevedere eventuali aumenti o diminuzioni future.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per capire quanto peserà la prossima bolletta sulle famiglie italiane. Oggi, il prezzo della materia prima gas nel servizio di tutela della vulnerabilità è fissato da ARERA a 0,492325 €Smc per il mese di aprile 2026. Questo valore, aggiornato mensilmente, rappresenta solo una parte del costo finale in bolletta, a cui si aggiungono trasporto, oneri e imposte. Nel mercato libero, invece, il prezzo varia da operatore a operatore e può essere fisso o indicizzato ai valori del mercato all’ingrosso. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 6 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,492 €Smc.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas in rialzo: PSV +4,2% rispetto a ieri, prezzo tutelato in calo a 0,492 €/Smc ad aprile 2026

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