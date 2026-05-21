Gas in calo | prezzo tutelato scende a 0,492 € Smc ad aprile 2026 PSV in discesa rispetto a ieri

A aprile 2026, il prezzo tutelato del gas naturale si attesta a 0,492 euro per metro cubo, segnando una diminuzione rispetto al giorno precedente. Il prezzo al Punto di Scambio Virtuale (PSV) è in calo rispetto a ieri, influenzando i costi per le utenze domestiche e le aziende. La flessione dei prezzi del gas naturale si riflette sui costi finali, che variano in base alle condizioni di mercato e alle regolamentazioni vigenti.

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Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è un tema centrale per famiglie e imprese, con impatti diretti sulle bollette domestiche. Oggi, 21 Maggio 2026, il prezzo della sola materia prima gas nel servizio di tutela della vulnerabilità è fissato da ARERA a 0,492325 €Smc per il mese di aprile 2026. Questo valore, aggiornato mensilmente, rappresenta la base di calcolo per la spesa energetica, a cui si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte. Nel mercato libero, invece, il prezzo varia in base alle offerte delle diverse società di vendita. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 21 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,492325 €Smc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Gas in calo: prezzo tutelato scende a 0,492 €/Smc ad aprile 2026, PSV in discesa rispetto a ieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gas in calo: prezzo tutelato scende a 0,492 €/Smc ad aprile 2026, PSV in discesaQuanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria... Gas in calo: prezzo tutelato scende a 0,492 €/Smc ad aprile 2026, PSV in forte discesaQuanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale continua a essere un tema centrale per famiglie e imprese, con oscillazioni che si... Il prezzo del gas in avvio è in calo a 46,7 euro al megawattora. I contratti Ttf ad Amsterdam cedono lo 0,48% #ANSA x.com Gas in calo a 49 euro al TTF: spinge l'ottimismo per l'intesa USA-IranI contratti future con scadenza a giugno hanno evidenziato una netta diminuzione, cedendo il 5,24% e fermandosi a 49,07 euro al megawattora. Nel corso della giornata, il contratto di riferimento oland ... it.blastingnews.com Gas ai massimi del mese: PSV in rialzo, prezzo tutelato ARERA scende a 0,492 €/Smc ad aprile 2026Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga ... quifinanza.it