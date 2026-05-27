Garlasco Stefania Cappa denuncia il legale di Stasi e Le Iene

Il delitto di Garlasco continua a trascinarsi dietro una infinita scia di veleni legali, questa volta nelle aule del tribunale di Milano. La procura milanese ha infatti aperto un fascicolo conoscitivo a “modello 45”, ovvero senza ipotesi di reato né indagati, a seguito della formale denuncia presentata da Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, nei confronti di tre figure centrali nella galassia mediatica e giudiziaria del caso. Stefania Cappa, che è bene ricordare non è mai stata in alcun modo indagata per l’omicidio della cugina, ha deciso di passare alle vie legali per mettere un freno a quella che i suoi difensori reputano una prolungata operazione di fango. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Garlasco, Stefania Cappa denuncia l'avvocato di Stasi e l'inviato de Le Iene - Ore 14 Sera 21/05/26

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