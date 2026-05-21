Garlasco Stefania Cappa denuncia il legale di Stasi e l' inviato de ' Le Iene' | ipotesi associazione a delinquere

A Garlasco, Stefania Cappa ha presentato una nuova denuncia che coinvolge l'avvocato di Alberto Stasi, un inviato di 'Le Iene' e un ex maresciallo dei carabinieri di Pavia. La denuncia si riferisce a presunti comportamenti in relazione a una ipotesi di associazione a delinquere. La denuncia è stata depositata nei confronti di tre persone, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le motivazioni specifiche.

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