Una memoria di 13 pagine e cinque consulenze tecniche sono state depositate per contestare l’accusa nei confronti di un uomo coinvolto nell’indagine sul delitto di Garlasco. La difesa ha presentato le proprie argomentazioni per smontare l’impianto accusatorio della procura di Pavia, riguardante l’unico indagato nell’inchiesta bis.

Una memoria difensiva di 13 pagine e cinque consulenze tecniche per smontare l’impianto accusatorio della procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio, l’unico indagato nell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco. È la strategia messa in campo dai legali dell’amico storico del fratello di Chiara Poggi, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, mentre i magistrati coordinati da Fabio Napoleone si preparano a chiedere il rinvio a giudizio. Nel dossier della difesa finiscono sotto attacco tutti gli elementi che, secondo gli inquirenti, collocherebbero Sempio sulla scena del crimine, il 13 agosto di diciannove anni fa, ed escluderebbero invece Alberto Stasi, l’ex fidanzato della vittima e unico condannato in via definitiva per l’omicidio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, "modello 45": la mossa di Stefania K contro l'inviato delle "Iene"

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