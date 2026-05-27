Garlasco Massimo Lovati a Open | Non volevo diffamare i Giarda Stasi? Innocente come Sempio Ha mentito per coprire una rete criminale

Massimo Lovati ha dichiarato di non aver voluto diffamare i Giarda e ha affermato che Stasi è innocente come Sempio. Ha aggiunto di aver parlato in un momento di nervosismo, circondato dai giornalisti, e ha sottolineato che le sue parole vanno prese per quello che sono. Lovati ha anche detto che Stasi ha mentito per coprire una rete criminale.

«Io l’ho detto in un momento di foga, ero circondato da voi cronisti, che fate il vostro dovere, e naturalmente va preso per quello che è. Io non volevo diffamare gli avvocati Giarda. Ho parlato di “macchinazione” perché mi sembrava una macchinazione. E in effetti il decreto di archiviazione lo conferma». Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, risponde così a Open quando gli si chiede se sia pentito delle dichiarazioni che gli sono valse un rinvio a giudizio per diffamazione a Milano. Al centro del processo, che inizierà il prossimo 14 settembre, ci sono le accuse rivolte allo studio Giarda (storici difensori di Alberto Stasi ) per la presunta «macchinazione» costruita attorno a Sempio nel 2016. 🔗 Leggi su Open.online

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Temi più discussi: Garlasco, Lovati non patteggia: Parlerò ancora della macchinazione; Garlasco, Massimo Lovati a processo per diffamazione: Non patteggio. Nel 2017 vi fu una macchinazione contro il mio ex assistito; Elezioni Vigevano, Pino Rinaldi comunica il risultato a Lovati: la reazione dell'ex avvocato di Sempio; Massimo Lovati (ex legale di Sempio) a processo per diffamazione: Me lo aspettavo. Vi svelerò qualcosa sull'inchiesta del 2017.

Massimo Lovati, candidato sindaco a Vigevano con Democrazia Sovrana Popolare, ha riportato soltanto 231 voti. In collegamento con il programma #IgnotoX su La7, ha ironizzato: Il mio pronostico era quello di arrivare ultimo: ci ho azzeccato. #Garlasco x.com

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