Garlasco Lovati assolve Alberto Stasi | Bugiardo che ha mentito perché minacciato ma è innocente come Sempio

Massimo Lovati ha dichiarato che Alberto Stasi è innocente, aggiungendo che avrebbe mentito sotto minaccia. Lovati ha anche affermato che Sempio è innocente. Queste affermazioni sono state fatte in merito al caso di Garlasco, dove Lovati ha rivelato di aver scoperto un segreto riguardante le indagini. La vicenda riguarda un omicidio che ha coinvolto i protagonisti citati.

Massimo Lovati è tornato a parlare del caso Garlasco e ha tirato in ballo Alberto Stasi e Andrea Sempio. Nel corso di una trasmissione televisiva, l’avvocato ha detto che il responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi “non si troverà mai”, aggiungendo che sia Stasi che il suo ex assistito Sempio “sono innocenti”, alludendo a un presunto segreto che si nasconderebbe dietro il delitto. Garlasco, secondo Lovati Sempio e Stasi sono innocenti Lovati: “Sempio non aveva nessun motivo per uccidere Chiara Poggi” Garlasco, la pista del sicario rilanciata da Massimo Lovati Garlasco, secondo Lovati Sempio e Stasi sono innocenti Massimo Lovati, che per diversi anni ha difeso Andrea Sempio nelle indagini sul delitto di Garlasco, è tornato a parlare del delitto di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

