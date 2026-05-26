Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, sarà giudicato per diffamazione il 14 settembre a Milano. La sospensione del procedimento non è stata concessa e Lovati dovrà comparire in tribunale. Gli avvocati coinvolti nel caso hanno affermato di credere nell’innocenza di Stasi. La causa riguarda presunte dichiarazioni diffamatorie fatte da Lovati agli ex legali di Stasi. La data dell’udienza è stata fissata per il prossimo mese.

Garlasco (Pavia), 26 maggio 2026 – La sospensione del procedimento non riesce: Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, dovrà comparire il prossimo 14 settembre come imputato a Milano nel processo per diffamazione. Un processo che nasce dalle dichiarazioni rese il 13 marzo 2025, davanti alla telecamere, quando da poco - su stampa e tv - era esplosa la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Le parole incriminate sono quelle che l'ex avvocato di Sempio pronuncia uscendo dalla caserma dei carabinieri di via Monti dove sostiene che "l'istruttoria del 2017" contro Sempio "era frutto di una manipolazione" organizzata dagli allora difensori di Alberto Stasi, i quali avrebbero "clandestinamente prelevato il Dna" al nuovo indagato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Massimo Lovati andrà a processo per diffamazione agli ex legali di Stasi. Gli avvocati Giarda: “Crediamo da sempre che Stasi sia innocente”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco, lex avvocato di Sempio Lovati a processo: Ecco cosa è successo

Notizie e thread social correlati

Massimo Lovati andrà a processo per diffamazione. Il Tribunale di Milano respinge la richiesta di sospensioneIl Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di sospensione del procedimento giudiziario.

Garlasco, Lovati assolve Alberto Stasi: "Bugiardo che ha mentito perché minacciato ma è innocente come Sempio"Massimo Lovati ha dichiarato che Alberto Stasi è innocente, aggiungendo che avrebbe mentito sotto minaccia.

Temi più discussi: Quarto Grado: Garlasco: parla Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio Video; Da avvocato di Sempio a candidato sindaco, la seconda vita di Massimo Lovati; Massimo Lovati delude alle elezioni a Vigevano e scherza con Pino Rinaldi: Pronosticato di arrivare ultimo; Garlasco, Lovati sulle intercettazioni di Sempio: Come dire che il centravanti della Juve fa schifo….

Flop di Massimo Lovati: l'ex avvocato di Andrea Sempio è ultimissimo e probabilmente non conquisterà neanche un posto in Consiglio comunale. (Fonte Corriere) #Garlasco x.com

Massimo Lovati andrà a processo per diffamazione. Il Tribunale di Milano respinge la richiesta di sospensioneIl suo difensore, l'avvocato Fabrizio Gallo, aveva chiesto la sospensione del procedimento per aspettare l'esito delle sorte del procedimento di Andrea Sempio. Il legale comparirà in aula il 14 sett ... ilgiorno.it

Garlasco, Massimo Lovati a processo per diffamazione: Non patteggio. Nel 2017 vi fu una macchinazione contro il mio ex assistitoL'avvocato, sconfitto ieri alle elezioni comunali a Vigevano, era stato querelato dallo studio Giarda per averne offeso la reputazione e l'onore ... milano.corriere.it