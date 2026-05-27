Un ex avvocato, coinvolto in un procedimento legale, ha affermato di non aver avuto l’intenzione di diffamare lo studio di un avvocato. In un’intervista, ha spiegato di aver mentito per coprire un'organizzazione criminale. La sua dichiarazione riguarda un procedimento giudiziario in corso, in cui è imputato per diffamazione nei confronti di uno studio legale.

In un'intervista rilasciata a "Open" Massimo Lovati, l'ex avvocato di Andrea Sempio rinviato a giudizio per diffamazione nei confronti dello Studio Giarda (di cui fanno parte gli ex legali di Alberto Stasi), ha dichiarato: "Io non volevo diffamare gli avvocati Giarda. Ho parlato di 'macchinazione' p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Lovati a processo: "Non volevo diffamare i Giarda, Stasi? Innocente, mentì per coprire organizzazione criminale"

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Garlasco, Lovati a processo si difende: Non volevo diffamare, ma spero che la ...

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Garlasco, Massimo Lovati a Open: «Non volevo diffamare i Giarda. Stasi? Innocente come Sempio. Ha mentito per coprire una rete criminale»Massimo Lovati ha dichiarato di non aver voluto diffamare i Giarda e ha affermato che Stasi è innocente come Sempio.

Massimo Lovati andrà a processo per diffamazione agli ex legali di Stasi. Gli avvocati Giarda: “Crediamo da sempre che Stasi sia innocente”Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, sarà giudicato per diffamazione il 14 settembre a Milano.

Temi più discussi: Garlasco, Lovati non patteggia: Parlerò ancora della macchinazione; Garlasco, Massimo Lovati a processo per diffamazione: Non patteggio. Nel 2017 vi fu una macchinazione contro il mio ex assistito; Garlasco, Lovati non arretra sulla macchinazione e va a processo per diffamazione; Garlasco: Lovati a processo per diffamazione di ex legali Stasi: Percorso obbligato.

Garlasco, Lovati a processo per diffamazione - Storie italiane 27/05/2026 youtu.be/nCV4OwOQ3IU?si… via @YouTube (Domani potrebbe arrivare il rinvio a giudizio per Sempio) x.com

Caso Garlasco, Lovati a processo: l'ex avvocato di Sempio accusato di diffamazioneMassimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, dovrà comparire il prossimo 14 settembre come imputato a Milano nel processo per diffamazione per le dichiarazioni rese il 13 marzo 2025, davanti alla tel ... adnkronos.com

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