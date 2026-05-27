Il 21 marzo 2025, Sempio ha dichiarato durante un'intercettazione di non aver toccato il Fruttolo e l’Estathè della colazione di Chiara Poggi. Le conversazioni sono state rese note e riguardano dettagli sulla colazione della vittima. Non ci sono altri dettagli disponibili sui contenuti dell’intercettazione.

Nell'intercettazione, risalente al 21 marzo 2025, Sempio parla della colazione di Chiara Poggi, affermando di "non averla toccata" Tra le intercettazioni dei soliloqui di Andrea Sempio sul delitto di Garlasco ce n’è una che riguarda la colazione di Chiara Poggi la mattina del 13 agosto 2007,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, le intercettazioni di Sempio sulla colazione di Chiara Poggi: "Il Fruttolo e l’Estathè non li ho toccati"

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