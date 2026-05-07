Nelle conversazioni ascoltate dalle forze dell'ordine, un uomo coinvolto nel procedimento ha dichiarato di aver conservato i video privati di Chiara Poggi e Alberto Stasi all’interno di una penna. La frase è stata pronunciata mentre si trovava in auto, secondo quanto riportato. Le intercettazioni fanno parte di un’indagine in corso che riguarda il caso legato alla giovane scomparsa, avvenuta diversi anni fa.

Secondo quanto trapelato dalle intercettazioni, l'indagato avrebbe visto i video intimi di Chiara e Alberto, nonostante abbia sempre sostenuto il contrario Al centro del soliloquio di Andrea Sempio, registrato dalle cimici installate nella sua auto, emerge non solo il presunto rifiuto da part.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Sempio intercettato in auto: "I video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi li ho dentro la penna, li ho visti"

Andrea Sempio intercettato, il Tg1: «Ha detto di aver visto i video intimi di Chiara Poggi e Stasi»

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