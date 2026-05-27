Secondo le analisi di laboratorio, il tempo tra le prime lesioni e la morte di Chiara sarebbe molto breve. Questi risultati sono stati confermati anche nella consulenza di un’esperta incaricata. La difesa ha inoltre affermato che non ci sarebbe stata alcuna colluttazione con l’assassino e che Chiara non si sarebbe difesa. Per quanto riguarda il DNA, la difesa ha dichiarato che non costituisce una prova.

Garlasco (Pavia) – “ L’intervallo di sopravvivenza dalle prime lesioni è molto breve: questa non è un’opinione, sono gli esiti delle indagini di laboratorio fatte all’epoca, del tutto recepite anche nella consulenza della professoressa Cattaneo”. Sabino Pelosi, medico legale consulente della difesa di Andrea Sempio, non vuole esprimere opinioni personali. Nella ‘guerra di consulenze’ che sta caratterizzando anche questa fase dalla chiusura delle indagini della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, per la nuova inchiesta che vede indagato il 38enne amico del fratello della vittima e che traccia il solco per la richiesta di revisione della condanna definitiva inflitta ad Alberto Stasi, in ogni nuova relazione viene cercata una ‘svolta’. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Garlasco, le carte della difesa Sempio: “Nessuna colluttazione con l’assassino, Chiara non si è difesa. Il Dna? Non è una prova”

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Delitto di Garlasco, laudio di Sempio e quel rifiuto da parte di Chiara Poggi

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