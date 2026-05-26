Garlasco difesa di Sempio | ‘Il Dna sulle unghie di Chiara non prova l’aggressione’

Nell'ambito del processo per il delitto di Garlasco, è stata depositata una consulenza genetica che analizza il DNA ritrovato sulle unghie di Chiara. La difesa sostiene che questa prova non dimostra un'aggressione. La consulenza esamina i campioni genetici e le comparazioni con altri profili. La discussione si concentra sulla rilevanza di questa evidenza nel quadro delle indagini e del procedimento giudiziario.

La traccia biologica trovata sotto le unghie diChiara Pogginon solo non è identificabile, ma non può in alcun modo essere utilizzata come prova di unacolluttazione. È questo il fulcro della consulenza genetica depositata ieri inProcura a Paviadalla difesa diAndreaSempio, l’indagato per l’omicidio della giovane di Garlasco. A spiegare i dettagli scientifici èMarina Baldi, biologa e specialista in genetica medica, firmataria della relazione. Secondo l’esperta, il rinvenimento di componenti dell’aplotipo Y(il cromosoma maschile) asseritamente attribuibili a Sempio sotto due unghie di Chiara Poggi è da considerarsi unelemento “fragile, parziale e non individualizzante, non idoneo a fondare una conclusione accusatoria scientificamente robusta”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Garlasco, la difesa di Sempio: «Il Dna sulle unghie Chiara non prova l'aggressione»

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