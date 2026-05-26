La difesa di Andrea Sempio respinge le accuse relative al delitto di Garlasco, sostenendo che non ci siano prove di un’aggressione. Gli avvocati hanno evidenziato come le scarpe dell’assassino e il Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi siano elementi insufficienti per confermare l’accusa. La discussione si concentra su questi punti, mentre l’indagato rimane sotto inchiesta. Nessun dettaglio su eventuali prove concrete o testimoni.

L’offensiva difensiva sul delitto di Garlasco riparte da due pilastri che, secondo gli avvocati di Andrea Sempio, metterebbero in crisi la nuova ipotesi accusatoria: le scarpe dell’assassino e il Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi. Due elementi che negli anni sono diventati centrali nella rilettura investigativa del delitto e che ora vengono r imessi radicalmente in discussione attraverso il deposito di una serie di consulenze tecniche consegnate alla Procura di Pavia: scarpe, Bloodstain Pattern Analysis, genetica, impronta 33 e medicina legale. La camminata e il piede “egizio”. Un fronte cruciale è quello delle scarpe, la camminata dell’assassino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco – Il piede “egizio” di Andrea Sempio, il profilo ignoto sulle unghie di Chiara Poggi. La difesa dell’indagato respinge le accuse: “Nessuna prova dell’aggressione”

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