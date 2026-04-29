Garlasco pm | Stasi innocente Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi da solo nessun concorso in omicidio

La Procura di Pavia ha aggiornato l'accusa nei confronti di Andrea Sempio, escludendo la presenza di altri coinvolti nel presunto omicidio. La polizia ha stabilito che l'omicidio della ragazza è stato commesso esclusivamente da Sempio, senza coinvolgimenti esterni o altri complici. La decisione segue le indagini condotte nel corso delle ultime settimane e si traduce in una modifica formale dell'impianto accusatorio.

Possibile svolta nel caso del delitto di Garlasco, Andrea Sempio è stato convocato in Procura per interrogatorio fissato il 6 maggio 2026, seconso i pm "ha ucciso Chiara Poggi da solo, nessun concorso con Alberto Stasi". Andrea Sempio "ha ucciso Chiara Poggi da solo" Le ultime novità sull’inchiesta relativa all’omicidio di Chiara Poggi segnano un cambio di impostazione da parte della Procura di Pavia: nella nuova fase investigativa, gli inquirenti hanno ridefinito il quadro accusatorio e fissato un nuovo interrogatorio per Andrea Sempio, oggi unico indagato. Parallelamente, emergono sviluppi anche sul fronte giudiziario legato alla posizione di Alberto Stasi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Garlasco, dopo Stasi e Sempio a quando gli altri

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Temi più discussi: Garlasco, Stasi innocente, Sempio a processo: oggi i pm scoprono le carte. Ecco cosa potrebbe succedere; Garlasco, per Sempio è l'ora decisiva. I pm pronti a scoprire le carte: Non è stato Stasi a uccidere Chiara Poggi, ecco perché; Garlasco, verso la richiesta di processo per Sempio. Stasi non era sul luogo del delitto; Alberto Stasi innocente, Andrea Sempio a processo: indagini chiuse e colpi di scena in arrivo, i pm scoprono le carte. Ecco gli scenari.

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