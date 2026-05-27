Il Dna trovato sotto le unghie della vittima non è considerato prova di un contatto aggressivo diretto. La difesa dell’indagato ha affermato che il materiale genetico presente è debole e non dimostra un’aggressione concreta. L’indagato è l’unico sospettato per l’omicidio avvenuto nel 2007 a Garlasco, con l’accusa di omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abbietti.

Andrea Sempio è attualmente l'unico indagato per l’omicidio, aggravato dalla crudeltà e dai motivi abbietti, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco Il Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi non “può essere considerato prova di un contatto aggressivo diretto”. È la conclusione a cui giun. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, la difesa di Sempio: "Dna sotto le unghie di Chiara Poggi non prova l'aggressione, dato genetico debole"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco, la difesa di Sempio: «Il Dna sulle unghie Chiara non prova l'aggressione»

Notizie e thread social correlati

Garlasco, i consulenti di Sempio: “Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi non prova l’aggressione”I consulenti incaricati hanno dichiarato che il DNA rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi non costituisce prova di un contatto aggressivo diretto.

Garlasco, difesa di Sempio: ‘Il Dna sulle unghie di Chiara non prova l’aggressione’Nell'ambito del processo per il delitto di Garlasco, è stata depositata una consulenza genetica che analizza il DNA ritrovato sulle unghie di Chiara.

Temi più discussi: Caso Garlasco, domani nuove consulenze: difesa di Sempio vuole smontare le accuse della Procura; Garlasco: la difesa di Sempio smonta le accuse su scarpe e DNA; Caso Garlasco: la difesa di Sempio prepara le contromosse e le sorelle Cappa chiedono gli atti dell'inchiesta; Andrea Sempio, i consulenti: Dna sulle unghie di Chiara Poggi non prova aggressione.

Andrea Sempio parla delle nuove analisi sul delitto di #Garlasco e dice di non aver toccato il Fruttolo trovato nella casa di Chiara Poggi. La difesa contesta anche il valore del Dna sotto le unghie della vittima. x.com

Garlasco, la Procura chiude le indagini: 'Chiara Poggi uccisa da Sempio' - Notizie - Ansa.it reddit

Andrea Sempio, la difesa: Impossibile che il killer sia tornato sulle scale da Chiara Poggi. Scena del crimine incompatibile con le proveNel caso dell’omicidio di Chiara Poggi si apre un nuovo fronte tecnico. La consulenza firmata dall’esperto di scena del crimine Armando Palmegiani, incaricato dalla difesa ... leggo.it

Garlasco, cosa dice la consulenza di Sempio sull’impronta Frau 42: Lui ha il piede più largo, è incompatibileUna delle consulenze delle difesa di Andrea Sempio si è concentrata sulla scarpa a pallini dell'aggressore di Chiara Poggi che era stata individuata sul ... fanpage.it