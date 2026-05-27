Il team Sempio ha presentato una nuova ricostruzione della scena del crimine a Garlasco, affermando che l’assassino si è diretto in bagno dopo aver colpito la vittima, e non in cucina come indicato in precedenza. Inoltre, si concorda che gli ultimi colpi letali sono stati inferti sulle scale, mentre si esclude che l’aggressore sia tornato per osservare il corpo dall’alto.

Garlasco (Pavia), 27 maggio 2026 - Concorda sull'aggressione conclusiva sulle scale per gli ultimi colpi risultati letali, non con il successivo ritorno dell'aggressore per osservare il corpo dall'alto. La relazione tecnica di Bloodstain pattern analysis (Bpa, analisi delle tracce di sangue) di Armando Palmegiani, una delle cinque consulenze depositate dalla difesa dell'indagato Andrea Sempio come contro-deduzioni rispetto ai lavori dei consulenti della Procura (nel caso specifico del comandante del Ris di Cagliari, colonnello Andrea Berti) propone per la dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, quel tragico lunedì mattina del 13 agosto 2007, "una lettura alternativa e critica rispetto ad alcune ricostruzioni precedenti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Garlasco, la contro-Bpa del team Sempio ribalta la scena del crimine: “L’assassino andò al bagno, non in cucina”

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