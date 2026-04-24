Le indagini della procura di Pavia sul caso Garlasco si avvicinano alla fase di chiusura. Nuovi elementi emersi durante le indagini suggeriscono che Alberto Stasi non fosse presente sulla scena del crimine, contraddicendo la condanna precedente. L’attenzione si concentra ora su Andrea Sempio, con le autorità che stanno valutando i dettagli raccolti per definire i prossimi passaggi ufficiali.

Le indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio si avviano verso la chiusura. Nuovi elementi risultano in contrasto con la precedente sentenza di condanna per Alberto Stasi. Il caso Garlasco torna al centro della scena Ilcaso Garlascosi avvicina a un nuovo passaggio decisivo. L’omicidio diChiara Poggi, uccisa il13 agosto 2007nella sua villetta di Garlasco, sta infatti arrivando alla chiusura di una nuova e discussa fase d’indagine. La giovane, 26 anni, fu colpita con unoggetto contundentemai ritrovato tra il piano terra e le scale della cantina. Per quel delitto è stato condannato in via definitiva a 16 anniAlberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Garlasco verso la chiusura delle indagini su Sempio: ‘Stasi non era sulla scena del crimine’

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