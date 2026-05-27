La difesa di Andrea Sempio ha depositato una consulenza medico-legale e tecnica che mette in discussione alcuni aspetti della dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. La relazione si concentra sulle azioni di Chiara mentre moriva, senza fornire motivazioni o conclusioni. Nessuna informazione è stata fornita sui movimenti o comportamenti di Sempio in quei momenti.

La consulenza medico-legale e tecnica depositata dalla difesa di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, propone una rilettura di alcuni passaggi della dinamica del delitto avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Secondo il medico legale Sabino Pelosi, le lesioni riscontrate sulle braccia della vittima sarebbero “modeste” e superficiali, prive dei segni tipici di una difesa da colpi inferti con un martello. Mancherebbero, in particolare, ferite profonde o fratture agli arti superiori. La morte e l’arma del delitto. La consulenza conferma il decesso di Chiara Poggi nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 12.30 del 13 agosto 2007, già indicata dalla consulente della Procura, Cristina Cattaneo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, la consulenza della difesa Sempio: “Cos’ha fatto Chiara mentre moriva”

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Caso Garlasco, consulente della difesa di Sempio

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