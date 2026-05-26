Garlasco cosa dice la consulenza sulla traccia 33 della difesa di Sempio | Non può essere utilizzata

Una consulenza depositata in Procura, firmata da Armando Palmegiani, riguarda la traccia 33 trovata sulla parete delle scale interne di una villetta a Garlasco, dove è stato rinvenuto il corpo di una giovane donna. La relazione afferma che quell’impronta non può essere utilizzata come prova. La traccia è stata inserita nelle analisi della difesa di un uomo accusato nel caso.

Nelle consulenze della difesa di Andrea Sempio depositate in Procura c'è anche quella a firma di Armando Palmegiani sulla traccia 33, ovvero sull'impronta trovata sulla parete destra delle scale interne della villetta di Garlasco in cui è stato trovato il cadavere di Chiara Poggi. La Procura in questi mesi l'ha associata all'indagato, ecco però quello che sostiene la difesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Garlasco, sei nuove consulenze: ecco la difesa di Andrea Sempio - Vita in diretta 15/05/2026

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La madre di Sempio dice Mio figlio non è andato in quella casa per uccidere Chiara. Ok. Per che cosa ci è andato? Ci dica... Le parole hanno un peso, è bene soppesarle bene se non si vuole essere fraintesi. #Garlasco x.com

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