I consulenti tecnici della famiglia Poggi hanno presentato una nuova contestazione alla ricostruzione della Procura di Pavia riguardante il delitto di Garlasco. In particolare, hanno affermato che Chiara non fu trascinata sulle scale, mettendo in discussione la versione ufficiale dei fatti. La dinamica dell’omicidio rimane al centro delle analisi, con i consulenti che hanno illustrato diverse interpretazioni rispetto a quelle fornite dagli investigatori. La discussione sulla scena del crimine continua a essere oggetto di approfondimenti tecnici.

Si concentra sulla dinamica dell’omicidio l’ultima contestazione avanzata dai consulenti tecnici della famiglia Poggi alla ricostruzione della Procura di Pavia del delitto di Garlasco. Gli investigatori e gli inquirenti ritengono che a uccidere Chiara Poggi, il 13 agosto del 2007, sia stato Andrea Sempio e hanno riscritto la scena del crimine e la dinamica dell’omicidio. Nel mirino delle osservazioni difensive c’è la Bloodstain Pattern Analysis del Ris di Cagliari, elaborata a quasi diciannove anni dai fatti sulla base di materiale fotografico. Secondo il comandante dei Ris Andrea Berti, Chiara sarebbe stata colpita più volte dall’aggressore, trascinata verso la porta che conduce al seminterrato e successivamente fatta scivolare lungo le scale della cantina, dove avrebbe ricevuto i colpi mortali al quarto gradino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, i consulenti della famiglia Poggi contestano la ricostruzione della Procura: “Chiara non fu trascinata sulle scale”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco, consulenti dei Poggi: Chiara aggredita in cucina - Ore 14 del 13/01/2026

Sullo stesso argomento

Omicidio Chiara Poggi Garlasco: Procura di Milano indaga per stalking subìto dalla famiglia della ragazzaIl sostituto procuratore ha riunito tutti gli esposti in un unico fascicolo contenitore dove contesta anche l’ipotesi di reato di atti persecutori...

Garlasco, l’accusa a Sempio: uccise Chiara Poggi “per un rifiuto sessuale” e la colpì sulle scaleIl caso del delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione con una nuova e dettagliata ricostruzione della Procura di Pavia, che ridisegna...

Quando ha preso la laurea in Giurisprudenza? Ne sa più dei CC di Moscova, del procuratore capo Napoleone e il suo staff, del perito Albani e dei vari consulenti della Procura? Ma veramente? #Garlasco x.com

Consulenti Poggi, 'Chiara gettata, non spinta dalle scale'Una sola immagine dell'area della scala che porta alla cantina della villetta di Garlasco, e per giunta scattata il giorno dopo l'omicidio dopo un via vai di soccorritori e investigatori, non è suffic ... ansa.it

Garlasco, Redaelli consulente dei Poggi contesta i pm: scricchiola l'ipotesi di Chiara spinta sulle scaleDario Radaelli, consulente dei Poggi, contesta la ricostruzione del delitto di Garlasco: la sua visione dell'omicidio di Chiara sulle scale ... virgilio.it