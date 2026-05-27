Nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi si è aperto un nuovo fronte tecnico. La difesa di Andrea Sempio ha incaricato un esperto di scena del crimine, che ha analizzato le azioni del sospettato nel bagno dopo il delitto. La consulenza mira a chiarire i comportamenti di Sempio in quel momento. Non sono state rivelate ulteriori dettagli sulle conclusioni dell’esperto o sulle implicazioni per il procedimento giudiziario.

Nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi si apre un nuovo fronte tecnico grazie alla consulenza di Armando Palmegiani, esperto di scena del crimine incaricato dalla difesa di Andrea Sempio.Palmegiani contesta direttamente la ricostruzione della Procura di Pavia. Secondo i pm, dopo aver ucciso Chiara l’aggressore avrebbe lavato le mani nel lavandino della cucina e sarebbe poi tornato nel vano scale per controllare la posizione della vittima. Questa sequenza, per il consulente della difesa, è "poco compatibile con il quadro delle tracce fisiche" emerse dalla Bloodstain Pattern Analysis (BPA).Tra i punti contestati anche l’impronta palmare numero 33, che per gli inquirenti aveva un certo rilievo: secondo Palmegiani non presenta caratteristiche sufficienti per un’attribuzione certa e non sarebbe riconducibile a Sempio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, il ribaltone dei legali di Sempio: "Ecco cosa ha fatto il killer in bagno dopo aver ammazzato Chiara"

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Garlasco, le parole del legale di Andrea Sempio dopo l'invito a comparire - Vita in diretta

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