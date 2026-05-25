Garlasco svolta shock | Ecco cosa ha fatto Chiara Poggi Tutto ribaltato

Il caso di omicidio di Chiara Poggi ha subito una svolta, con la pubblicazione di nuove prove che potrebbero modificare le conclusioni delle indagini. La procura ha reso note informazioni inedite riguardo alle azioni di Chiara Poggi, indicando comportamenti che non erano stati considerati in precedenza. La vicenda si arricchisce di dettagli che potrebbero influenzare il quadro accusatorio e le future decisioni giudiziarie.

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi si arricchisce di un nuovo, cruciale capitolo che rischia di ribaltare le tesi finora sostenute dalla Procura di Pavia. Al centro del dibattito giudiziario vi sono le recenti perizie depositate dai legali di Andrea Sempio, l’attuale indagato per il delitto. In particolare, le dichiarazioni e la relazione medica del dottor Sabino Pelosi, neo consulente medico-legale della difesa, mettono apertamente in discussione le conclusioni a cui era giunta l’antropologa forense Cristina Cattaneo per conto dei pubblici ministeri. Il confronto scientifico si concentra su elementi determinanti per la ricostruzione dell’evento: l’orario del decesso, la durata complessiva dell’aggressione, la natura dell’arma utilizzata e il comportamento della vittima durante le fasi concitate del massacro nella villetta di Garlasco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Garlasco, il mistero sulla casa della nonna di Chiara Poggi - Storie italiane 10/12/2025

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